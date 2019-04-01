55-летняя женщина выносила ребенка для бесплодной дочери

Понедельник, 01 Апрель 2019 Мир Мир

55-летняя женщина выносила ребенка для бесплодной дочери

Жительница Великобритании стала суррогатной матерью для бесплодной дочери. 

55-летняя Эмма Майлс (Emma Miles) узнала, что ее дочь Трэйси Смит (Tracey Smith) не сможет забеременеть, когда той исполнилось 15 лет. Доктора заключили, что у девушки отсутствует матка, однако есть яичники и маточные трубы. Спустя год у нее диагностировали синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера (МРКХ) — врожденный порок, при котором женские половые органы развиты неполноценно.

«С того дня, как я узнала про диагноз, мама пообещала сделать все возможное, чтобы помочь мне. Я знала, что однажды она выносит моего ребенка», — рассказывает Трэйси. В 2016 году британка обручилась с мужчиной по имени Адам и всерьез задумалась о материнстве. Она попросила Эмму стать для нее суррогатной матерью, и та охотно согласилась. В рамках подготовки к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщине пришлось похудеть на 38 килограммов и некоторое время принимать гормональные таблетки.

Врачи успешно перенесли оплодотворенные яйцеклетки в организм Эммы, и при помощи кесарева сечения 16 января текущего года на свет появилась Эви Сиан Эмма Смит (Evie Siân Emma Smith). Девочка родилась абсолютно здоровой. На данный момент Адам и Трэйси занимаются процедурой по удочерению новорожденной.

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