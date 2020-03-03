56-летняя модель снялась в бикини для спортивного журнала

Вторник, 03 Март 2020 Мир Мир

56-летняя модель снялась в бикини для спортивного журнала

56-летняя американка Кэти Джейкобс снялась в бикини для журнала Sports Illustrated, который специализируется на фотографиях женщин в купальниках.

Ее фотография появилась в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном снимке улыбающаяся модель запечатлена в белом купальнике на фоне пальм. Публикация набрала 38 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Организаторы конкурса по отбору моделей для Sports Illustrated отправили финалисток на острова Теркс и Кайкос для участия в откровенных фотосессиях журнала. Помимо Джейкобс в числе претендентов на победу оказалась Кристи Валдисерри (Christie Valdiserri), страдающая алопецией (облысением).

Автором съемки стал фотограф Ю Цай (Yu Tsai), который ранее работал с Энн Хэтауэй, Райаном Гослингом, Кейт Бекинсейл, и сотрудничал с такими мировыми изданиями как Vogue, Harper's Bazaar и Grazia.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)