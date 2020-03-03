56-летняя модель снялась в бикини для спортивного журнала

Ее фотография появилась в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном снимке улыбающаяся модель запечатлена в белом купальнике на фоне пальм. Публикация набрала 38 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Организаторы конкурса по отбору моделей для Sports Illustrated отправили финалисток на острова Теркс и Кайкос для участия в откровенных фотосессиях журнала. Помимо Джейкобс в числе претендентов на победу оказалась Кристи Валдисерри (Christie Valdiserri), страдающая алопецией (облысением).

Автором съемки стал фотограф Ю Цай (Yu Tsai), который ранее работал с Энн Хэтауэй, Райаном Гослингом, Кейт Бекинсейл, и сотрудничал с такими мировыми изданиями как Vogue, Harper's Bazaar и Grazia.