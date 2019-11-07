57 человек пострадали из-за химической утечки в Англии

Четверг, 07 Ноябрь 2019 Мир Мир

57 человек пострадали из-за химической утечки в Англии

По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.

По информации телеканала Sky News, инцидент произошел в среду в районе 14:20 в городке Мейдстоун.

По информации медиков, на которых ссылается телеканал, люди жаловались на проблемы с дыханием. При этом состояние ни одного из пациентов не оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС.

"Мы оказали помощь на месте 57 людям, которые жаловались на проблемы с дыханием. Ряд из них отпущены из-под наблюдения. На данный момент ни один пациент не находится в тяжелом состоянии", - приводит агентство Press Association слова пресс-секретаря службы скорой помощи юго-восточного побережья Англии.

Дополнительные детали ЧП, например то, где именно произошла утечка и о каком веществе идет речь, на данный момент неизвестны.

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