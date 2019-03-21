71-летний мужчина поставил мировой рекорд

Четверг, 21 Март 2019 Мир Мир

71-летний мужчина поставил мировой рекорд

71-летний мужчина больше получаса простоял в планке и поставил мировой рекорд.

Житель США простоял в планке 38 минут и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает местный информационный портал CBS Minnesota.

71-летний Энди Штайнфельдт (Andy Steinfeldt) из города Миннетонка, штат Миннесота, установил мировой рекорд в своей возрастной категории. Достижение официально зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Мужчине удалось превзойти предыдущего рекордсмена на одну минуту и две секунды.

Штайнфельдт рассказал, что недавно прошел лечение рака простаты. Спортсмен надеется, что благодаря рекорду сможет мотивировать людей преодолевать трудности и сохранять позитивное мышление.

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