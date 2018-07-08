81-летняя жительница Южной Африки доехала на Toyota до Лондона

Воскресенье, 08 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

81-летняя жительница Южной Африки доехала на Toyota до Лондона

81-летняя жительница Южной Африки Джулия Альбу проехала на свой 20-летней Toyota Corolla по маршруту Кейптаун - Лондон, чтобы повидаться с дочерью.

Общая протяженность пути составила 12 070 километров. Об этом сообщает Car Throttle.

На поездку Джулию сподвигла дискуссия на местной радиостанции, в ходе которой обсуждалось сколько потратил на автомобили один известный общественный деятель. Она дозвонилась в прямой эфир и сказала, что ей и ее Toyota на пару 100 лет, но они находятся в прекрасном состоянии и даже собираются поехать в Лондон.

После того, как Джулии начали звонить друзья, не оставалось ничего другого, как отправиться в путешествие.

Перед поездкой на машину установили проставки для увеличения дорожного просвета, новые покрышки, заменили все резиновые втулки и провели полное техническое обслуживание. По прибытии в Лондон Джулия в интервью британскому офису Toyota сообщила, что ее машина - лучшая, и она не готова поменять ее на что-либо другое. Единственная проблема, с которой ей пришлось столкнуться - разболтавшееся по дороге из Уганды колесо.

В феврале житель британского Плимута Бен Кумбс проехал на своем 20-летнем TVR Chimaera от самого северного до самого южного паба в мире. Путешествие через 24 страны заняло семь месяцев - за это время Кумбс преодолел 37 800 километров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Самый дешевый супермаркет в Португалии

      Представлены результаты исследования DECO.

      Подробнее

    • Португалия: серия престижных соревнований по хай-дайвингу

      В июле впервые один из этапов чемпионата Red Bull Cliff Diving ступит на португальскую землю на вулканических Азорских островах.

      Подробнее

    • Испания: Mercadona приглашает студентов на работу

      Сеть супермаркетов Mercadona объявила о наборе студентов в разные подразделения компании для работы по выходным.

      Подробнее

    • Нелегалы в Испании

      За последние полгода в Испанию прибыло морским путем около 16 тысяч нелегалов.

      Подробнее

    • Российский фильм «Тренер» покажут в Италии

      Российский художественный фильм «Тренер» в римском кинотеатре «Фарнезе».

      Подробнее

    • Италия: День семьи, любви и верности

      Ромашки за любовь и верность - парам из Перуджи и Рима.

      Подробнее

    • Малоизвестный индийский город стал мировым лидером роста цен на жилье

      В первом квартале 2018 года город Сурат, расположенный на западном побережье Индии, показал наибольший в мире рост стоимости жилой недвижимости - на 22%.

      Подробнее

    • 81-летняя жительница Южной Африки доехала на Toyota до Лондона

      81-летняя жительница Южной Африки Джулия Альбу проехала на свой 20-летней Toyota Corolla по маршруту Кейптаун - Лондон, чтобы повидаться с дочерью.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda