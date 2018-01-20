84-летний дизайнер занял делом 16-летнюю модель

Суббота, 20 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

84-летний дизайнер занял делом 16-летнюю модель

Американская модель, 16-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер создаст коллекцию одежды совместно с дизайнером Карлом Лагерфельдом.

В капсульную линейку Karl Lagerfeld X Kaia войдут женская одежда, обувь, а также солнцезащитные очки и ювелирные украшения. Представители французской компании Chanel, в которой дизайнер занимает должность креативного директора, назвали будущую коллекцию «сочетанием парижской эстетики Лагерфельда и фирменного стиля западного побережья Гербер».

Карл Отто Лагерфельд - немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В настоящее время он занимает пост креативного директора модного дома Chanel.

В 2016 году Гербер приняла участие в рекламной кампании дизайнера Александра Вонга. В начале февраля дочь супермодели стала лицом бренда Chrome Heart. До этого она сотрудничала с Young Versace и появлялась на обложках популярных изданий, таких как Vogue Italia, CR Fashion Book и Teen Vogue. В 2017 году она приняла участие в фотосессии для американского бренда Hudson Jeans.

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