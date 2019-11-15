9-летний "хулиган" стал дизайнером

По словам родителей, Джо начал рисовать совсем маленьким, а в 4 года его даже добавили в реестр «особо одарённых» учащихся вместе с его братом-близнецом Джесси.

После серии жалоб от учителей мальчика отправили на внеклассные уроки рисования. Один из педагогов был так впечатлён талантом Джо, что опубликовал его рисунки в соцсетях, где их заметил член руководства ресторана Number 4 в британском Шрусбери, пишет euromag.ru.

Мальчика пригласили оформить стену в ресторане, и семья, по словам отца ребёнка, была «на седьмом небе от счастья» от такого признания, сообщает TJ.

Несколько дней подряд по вечерам отец отвозил Джо в Number 4, где тот раскрашивал стену. В общей сложности работа заняла около 12 часов.

Прозвище, которое придумали для Джо родители, — Doodle Boy.