9-летний "хулиган" стал дизайнером
Родители девятилетнего Джо Уэйла из Великобритании продолжили поощрять увлечение сына даже после того, как его педагоги несколько раз жаловались на рисование на уроках.
По словам родителей, Джо начал рисовать совсем маленьким, а в 4 года его даже добавили в реестр «особо одарённых» учащихся вместе с его братом-близнецом Джесси.
После серии жалоб от учителей мальчика отправили на внеклассные уроки рисования. Один из педагогов был так впечатлён талантом Джо, что опубликовал его рисунки в соцсетях, где их заметил член руководства ресторана Number 4 в британском Шрусбери, пишет euromag.ru.
Мальчика пригласили оформить стену в ресторане, и семья, по словам отца ребёнка, была «на седьмом небе от счастья» от такого признания, сообщает TJ.
Несколько дней подряд по вечерам отец отвозил Джо в Number 4, где тот раскрашивал стену. В общей сложности работа заняла около 12 часов.
Прозвище, которое придумали для Джо родители, — Doodle Boy.