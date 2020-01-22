9 млн семей во Франции получат деньги от налоговой

Среда, 22 Январь 2020 Мир Мир

9 млн семей во Франции получат деньги от налоговой

Около 9 млн домохозяйств (foyers fiscaux) во Франции получат на свои банковские счета «налоговый аванс» от государства.

Средняя сумма — более 600 евро на человека, рассказал в эфире RTL министр госбюджета Жеральд Дарманен, пишет euromag.ru.

«Это касается 9 миллионов налоговых домохозяйств, то есть, потенциально, от 17 до 18 миллионов французов, которые получат 5 — 5,5 млрд евро», «в среднем по 628 евро каждый», — уточнил министр.

Выплаченный сегодня аванс соответствует 60% от общей суммы скидок и налоговых льгот, которые домохозяйства получат за свои расходы, произведенные в 2018 году и задекларированные в 2019-м, уточняет AFP.

Нынешним летом будет проведен перерасчет с учетом налоговой декларации за 2019 год (заполняемой весной 2020-го), и если доходы семьи не выросли или упали, тогда она получит остаток «налогового аванса», а если выросли — придется частично или полностью вернуть полученную.

Министр бюджета объяснил, что «аванс» решено выплатить для того, чтобы в рамках новой системы удержания налогов у источника, семьи, чьи доходы упали, не оказались в затруднительной финансовой ситуации: так как пересчет их налоговой ставки состоится только летом, а удержания по старой ставке производятся уже с нынешнего января.

Ранее Жеральд Дарманен объявил, что с 2020 года подоходный налог будет снижен для 95% резидентов.

Министр уточнил, что общая «сумма снижения» составит около 5 млрд евро. Эта сумма примерно соответствует сумме выплачиваемого сегодня «налогового аванса».

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