94-летняя прабабушка сделала татуировку в память об умершем муже

Об этом сообщает Daily Mail.

94-летняя Хильда Вест (Hilda West) приехала в местную студию татуировок и попросила набить что-нибудь особенное в память о покойном муже Эрнесте. Организовать поездку ей помогли сиделки из дома престарелых. Она рассказала, что супруг, с которым она прожила 70 лет, скончался пять лет назад.

«Я всегда мечтала о татуировке, — признается прабабушка. — Я подумала, что будет здорово наколоть инициалы Эрнеста и сына Давида».

«У мужа день рождения 14 сентября. Мне так хотелось сделать для него что-нибудь особенное, — добавляет Вест. — Я его очень люблю». Владелец студии Мэтти Гарднер (Matty Gardner) лично сделал татуировку в свой выходной абсолютно бесплатно.

«Не каждый день к тебе приходит 94-летняя клиентка», — подчеркнул Гарднер.

20-минутный сеанс прошел успешно. Теперь женщина не перестает смотреть на свое запястье с миниатюрной татуировкой. Она заявила, что планирует прийти в салон снова: «На этом я не остановлюсь. В следующий раз я хочу бабочку или павлина».