94-летняя прабабушка сделала татуировку в память об умершем муже

Среда, 18 Сентябрь 2019 Мир Мир

94-летняя прабабушка сделала татуировку в память об умершем муже

Пожилая жительница английского города Кенилворт, графство Уорикшир, набила на запястье инициалы сына и умершего супруга.

Об этом сообщает Daily Mail.

94-летняя Хильда Вест (Hilda West) приехала в местную студию татуировок и попросила набить что-нибудь особенное в память о покойном муже Эрнесте. Организовать поездку ей помогли сиделки из дома престарелых. Она рассказала, что супруг, с которым она прожила 70 лет, скончался пять лет назад.

«Я всегда мечтала о татуировке, — признается прабабушка. — Я подумала, что будет здорово наколоть инициалы Эрнеста и сына Давида».

«У мужа день рождения 14 сентября. Мне так хотелось сделать для него что-нибудь особенное, — добавляет Вест. — Я его очень люблю». Владелец студии Мэтти Гарднер (Matty Gardner) лично сделал татуировку в свой выходной абсолютно бесплатно.

«Не каждый день к тебе приходит 94-летняя клиентка», — подчеркнул Гарднер.

20-минутный сеанс прошел успешно. Теперь женщина не перестает смотреть на свое запястье с миниатюрной татуировкой. Она заявила, что планирует прийти в салон снова: «На этом я не остановлюсь. В следующий раз я хочу бабочку или павлина».

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья