98-летний врач отказался уходить на пенсию в разгар пандемии коронавируса

Об этом сообщает издание The Sun.

98-летний врач общей практики Кристиан Шене (Christian Chenay) приостановил прием пациентов в своей клинике в пригороде Парижа из-за введенного в стране режима изоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Он почувствовал симптомы заболевания и отправился на двухнедельный карантин.

Все это время он проводил из дома виртуальные консультации для пациентов,среди которых были те, кого он лечит десятилетиями. После окончания карантина доктор продолжил визиты на дом к пациентам и в дом престарелых для миссионеров, медицинскую помощь которым он оказывает с 1951 года.

Врач подчеркнул, что Франция не была готова к пандемии, и это расстраивает его. Шене признался, что чувствовал себя бессильным, борясь с распространением коронавируса, так как нет эффективных методов лечения, а изначально не было способов узнать, кто болен, а кто нет.

В молодости Шене работал сварщиком. Затем он получил квалификацию радиолога, а после этого стал врачом общей практики. Его сын, тоже врач, вышел на пенсию, но доктор Шене не хочет расставаться со своим стетоскопом.