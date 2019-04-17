Аэропорт Берлина временно приостановил работу

Среда, 17 Апрель 2019 Мир Мир

Аэропорт Берлина временно приостановил работу

Берлинский аэропорт Шенефельд возобновил работу спустя почти два часа после незапланированной посадки самолета военно-воздушных сил ФРГ.

Об этом говорится в сообщении, которое распространила во вторник пресс-служба воздушной гавани.

"Оформление на рейсы возобновлено", - отметили в пресс-службе. В течение дня не исключены задержки в расписании.

Ранее стало известно, что сложности в работе возникли после того, как экстренную посадку совершил самолет Bombardier Global 5000, который обслуживают ВВС. Машина была вынуждена совершить незапланированную посадку "из-за сбоя в системе", возникшего вскоре после взлета. О пострадавших не сообщается, пишет euromag.ru.

СМИ уточняют, что данный Bombardier относится к воздушному флоту правительства Германии, который также состоит из пяти самолетов Airbus A310, двух Airbus A340, одного Airbus A321 и трех вертолетов Cougar AS-532.

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