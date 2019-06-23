Аэропорт Брюсселя заменил газонокосилки овцами

Аэропорт «нанял» для этого около 100 овец. К концу июня у них закончится «испытательный срок», затем овцы отправятся на фермы, где смогут лучше перенести жару, а осенью вернутся на работу в аэропорт.

Овцы подравнивают траву на шумозащитных заграждениях (высоких земляных валах за взлетной полосой) с пользой для экологии. Как заявило руководство аэропорта, овцы, в отличие от газонокосилок, не только работают без вредных выбросов, но и поддерживают биоразнообразие. Они съедают траву и не повреждают верхние слои почвы, в результате освобождается место для новых ростков.

На трехнедельном «испытательном сроке» пастухи следят, как овцы реагируют на шум от самолетов. Пока овцы не проявляют никаких признаков беспокойства, сообщает euromag.ru.

Брюссельский аэропорт не первым нанял овец в качестве «экологичных» садовников. Раньше в этом году отара овец появилась в самом большом парке Мадрида Каса-де-Кампо. Здесь животные тоже проводят сравнительно прохладные месяцы, а на лето переезжает на ферму под Мадридом. А в 2013 году похожий эксперимент прошел в Париже.