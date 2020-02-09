Аэропорт Ниццы станет больше
По итогам 2019 года аэропорт Ниццы – Nice Cote d'Azur Airport – принял 14,5 миллионов пассажиров, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Благодаря рекордным показателям пассажиропотока на протяжении последних восьми лет префектурой было подписано согласие на увеличение площади терминала №2 на 25 000 м2.
На первом этапе будет обустроена новая зона прилета, работы по строительству которой завершатся в середине 2021 года. Кроме того, появится дополнительное здание терминала, пишет euromag.ru.
Все строительные работы по расширению площади аэропорта Ниццы будут проводиться с применением новых технологий, которые не вредят окружающей среде.