Афинский Акрополь закроют из-за жары

Достопримечательность нельзя будет посетить с 13:00 до 17:00 – в это время температура воздуха превысит 40 градусов.

Некоторые туристы уже купили электронные билеты на это время – их просят связаться со службой продаж, сообщает РИА Новости.

Афинский Акрополь представляет собой 156-метровый скалистый холм с пологой вершиной. Раньше здесь было много храмов, где возносились молитвы греческим богам и приносились жертвы.