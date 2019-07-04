Афинский Акрополь закроют из-за жары

Четверг, 04 Июль 2019 Мир Мир

Афинский Акрополь закроют из-за жары

Афинский Акрополь закроют для туристов в четверг и пятницу из-за аномальной жары.

Достопримечательность нельзя будет посетить с 13:00 до 17:00 – в это время температура воздуха превысит 40 градусов.

Некоторые туристы уже купили электронные билеты на это время – их просят связаться со службой продаж, сообщает РИА Новости.

Афинский Акрополь представляет собой 156-метровый скалистый холм с пологой вершиной. Раньше здесь было много храмов, где возносились молитвы греческим богам и приносились жертвы.

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