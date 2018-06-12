Агрессивные павлины портят автомобили на канадском курорте

Особенно агрессивными павлины становятся в период размножения. Они видят свое отражение в автомобилях темного цвета, принимают его за соперника и атакуют.

«Птицы царапают автомобили. Соседи говорят, что павлины также очень громко кричат», - пишут местные жители в Twitter.

Они поясняют, что такая ситуация продлится до октября.