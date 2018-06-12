Агрессивные павлины портят автомобили на канадском курорте

Вторник, 12 Июнь 2018 Мир Мир

Агрессивные павлины портят автомобили на канадском курорте

Жители провинции Британская Колумбия в Канаде сообщают, что в этом году павлины наносят ущерб на тысячи долларов автомобилям, припаркованным на улицах.

Особенно агрессивными павлины становятся в период размножения. Они видят свое отражение в автомобилях темного цвета, принимают его за соперника и атакуют.

«Птицы царапают автомобили. Соседи говорят, что павлины также очень громко кричат», - пишут местные жители в Twitter.

Они поясняют, что такая ситуация продлится до октября.

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