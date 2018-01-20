Агрессивный веган набросился на «мясоеда» за кражу тофу

Суббота, 20 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Агрессивный веган набросился на «мясоеда» за кражу тофу

Американская студентка Анна Дель Рей опубликовала переписку с пользователем Facebook, который обвинил ее в «апроприации культуры веганов».

Девушка поделилась в группе рецептом блюда под названием tofurkey, в котором мясо индейки заменено сыром тофу. Один из веганов поблагодарил ее за публикацию в личных сообщениях, но как только узнал о том, что она не веган и иногда ест мясо, пришел в ярость.

По мнению собеседника, Дель Рей оказалась «притворщицей» и «мясоедкой, которая хочет выглядеть круто». Он рассказал, что уже на протяжении трех лет считает себя веганом и считает это «лучшим решением в своей жизни».

Сыр тофу агрессивный собеседник назвал исключительно продуктом для веганов и вегетарианцев. Студентка попыталась объяснить, что часто готовит еду, которую можно назвать веганской, поскольку не любит вкус большинства видов мяса, но это не убедило оппонента. Он обещал добиться удаления автора рецепта из группы.

Дель Рей опубликовала фрагменты переписки в своем Facebook, и рассказ собрал более восьми тысяч репостов. В комментариях отметились несколько приверженцев вегетарианства, которых подобное поведение насмешило.

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