Air France, KLM и Lufthansa обязали пассажиров носить маски

Lufthansa ввела это требование с 4 мая. Пассажирам рекомендовано надевать тканевые многоразовые маски, но разрешено использовать и одноразовые, а также шарфы. Носить их нужно и на борту, и в аэропортах. Правило по рассадке пассажиров через одно кресло авиакомпания отменила.

Air France и KLM введут требование с 11 мая, пассажирам рекомендовано не снимать маски на протяжении всего полета, сообщает euromag.ru.