Air France, KLM и Lufthansa обязали пассажиров носить маски

Четверг, 07 Май 2020 Мир Мир

Air France, KLM и Lufthansa обязали пассажиров носить маски

Авиакомпании Air France, KLM и Lufthansa обязали пассажиров носить маски во время перелетов.

Lufthansa ввела это требование с 4 мая. Пассажирам рекомендовано надевать тканевые многоразовые маски, но разрешено использовать и одноразовые, а также шарфы. Носить их нужно и на борту, и в аэропортах. Правило по рассадке пассажиров через одно кресло авиакомпания отменила.

Air France и KLM введут требование с 11 мая, пассажирам рекомендовано не снимать маски на протяжении всего полета, сообщает euromag.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)