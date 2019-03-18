Airbus начал испытания аэротакси

Понедельник, 18 Март 2019 Мир Мир

Airbus начал испытания аэротакси

Компания Airbus приступила к испытаниям своего аэротакси в немецком Ингольштадте.

Сообщается, что прототип аэротакси CityAirbus представляет собой машину с четырьмя посадочными местами и внешне похожа не беспилотный летательный аппарат. Прототип работает на электрической тяге. Считается, что такие аэротакси смогут летать в крупных городах из центра до аэропорта, пишет euromag.ru.

24 января другая авиастроительная компания — Boeing — опубликовала отчет об успешных испытаниях своего беспилотного аэротакси. Отмечается, что прототип подтвердил способность самостоятельно взлетать, садиться и зависать в воздухе на определенное время.

Компания Airbus приступила к испытаниям своего аэротакси в немецком Ингольштадте.

 

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