Airbus начал испытания аэротакси

Сообщается, что прототип аэротакси CityAirbus представляет собой машину с четырьмя посадочными местами и внешне похожа не беспилотный летательный аппарат. Прототип работает на электрической тяге. Считается, что такие аэротакси смогут летать в крупных городах из центра до аэропорта, пишет euromag.ru.

24 января другая авиастроительная компания — Boeing — опубликовала отчет об успешных испытаниях своего беспилотного аэротакси. Отмечается, что прототип подтвердил способность самостоятельно взлетать, садиться и зависать в воздухе на определенное время.