Актерам и художникам в Литве выплатят по 1821 евро из-за коронавируса

Об этом сообщает BNS со ссылкой на представителя Минкультуры республики Яну Микулевич, передает «Интерфакс».

По ее словам, лица, обладающие статусом деятеля культуры, будут в течение трех ближайших месяцев получать минимальную зарплату в размере 607 евро. На данный момент их уже получили 114 художников, артистов, режиссеров, танцоров и музыкантов. Всего, по расчетам властей, выплаты могут получить около 1100 человек.

Общая сумма пособия для каждого работника за три месяца составит 1821 евро.

По данным Минкультуры, в Литве творческими профессиями занимается более 5,2 тысячи человек. Однако в марте правительство увеличило социальную программу поддержки деятелей искусства на два миллиона евро — до 3,6 миллиона.