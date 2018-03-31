Активная аудитория Telegram превысила 200 млн человек

Сообщение о преодолении этого рубежа численности аудитории за авторством основателя Telegram Павла Дурова было опубликовано в блоге сервиса.

Как отмечается в публикации, Telegram обязан этим успехом только пользователям, поскольку разработчики никогда не рекламировали мессенджер при помощи объявлений, пишет newsru.com.

«В отличие от других популярных приложений, Telegram не имеет акционеров или рекламодателей, перед которыми нужно отчитываться. Мы не заключаем соглашений с участниками рынка, сборщиками данных или госорганами. С момента запуска в августе 2013 года мы не раскрыли никому ни байта личных данных наших пользователей третьим лицам. Мы работаем так, потому что воспринимаем Telegram не как приложение или организацию. Для нас Telegram - это идея. Идея того, что каждый на планете имеет право на свободу», - написал Дуров.

Напомним, что в России Telegram, как и летом прошлого года, находится под угрозой блокировки. 20 марта Верховный суд отклонил иск мессенджера об отмене приказа ФСБ, определяющего порядок передачи ключей шифрования. Почти сразу же Роскомнадзор направил в адрес Telegram уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации (ОРИ). При этом в ведомстве сослались на вступившее в силу ранее решение мирового суда, который оштрафовал Telegram за отказ передавать ФСБ ключи шифрования.

Если требование о передаче ключей не будет исполнено в течение 15 дней, Роскомнадзор получит право заблокировать мессенджер. Позднее Павел Дуров отказался выполнять требование Роскомнадзора и пообещал, что Telegram продолжит стоять на страже свободы и конфиденциальности.