Актриса появилась на красной дорожке в платье российского дизайнера

Среда, 08 Январь 2020 Мир Мир

Актриса появилась на красной дорожке в платье российского дизайнера

Голливудская актриса Оливия Уайлд появилась на международном кинофестивале Palm Springs в платье от российского дизайнера, модельера Ульяны Сергеенко.

Об этом пишет таблоид Footwear News.

Уайлд вышла на красную дорожку в платье до лодыжек. Оно украшено цветочным орнаментом и темными пуговицами. На плечах располагаются буфы, а на талии — подвязанный бантом пояс.

В середине декабря актриса Скарлетт Йоханссон пришла на вечернее телешоу Saturday Night Live в платье бренда российского дизайнера Александра Терехова. На снимке, опубликованном на странице лейбла, Йоханссон позирует в облегающем макси-платье с длинными рукавами и высоким разрезом. Наряд полностью покрыт серебристыми блестками. Образ знаменитости дополняют черные босоножки на высоком каблуке.

Кубино-американская певица Камила Кабельо также в декабре появилась на публике в наряде российского бренда. Знаменитость пришла на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show в черном бархатном мини-платье марки Rasario с пышными атласными рукавами.

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