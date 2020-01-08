Актриса появилась на красной дорожке в платье российского дизайнера

Об этом пишет таблоид Footwear News.

Уайлд вышла на красную дорожку в платье до лодыжек. Оно украшено цветочным орнаментом и темными пуговицами. На плечах располагаются буфы, а на талии — подвязанный бантом пояс.

В середине декабря актриса Скарлетт Йоханссон пришла на вечернее телешоу Saturday Night Live в платье бренда российского дизайнера Александра Терехова. На снимке, опубликованном на странице лейбла, Йоханссон позирует в облегающем макси-платье с длинными рукавами и высоким разрезом. Наряд полностью покрыт серебристыми блестками. Образ знаменитости дополняют черные босоножки на высоком каблуке.

Кубино-американская певица Камила Кабельо также в декабре появилась на публике в наряде российского бренда. Знаменитость пришла на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show в черном бархатном мини-платье марки Rasario с пышными атласными рукавами.