Акула едва не лишила руки поймавшего ее рыбака

Среда, 10 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Акула едва не лишила руки поймавшего ее рыбака

На Большом Барьерном рифе акула укусила австралийского рыболова, который ее поймал.

На удочку 55-летнего мужчины, ловившего рыбу с лодки, попала крупная рифовая акула. Когда он вытаскивал ее из воды, она вцепилась в его правую руку. В результате мужчина получил серьезную травму.

Рыболов связался по радио с экстренными службами и рассказал о происшествии. Чтобы добраться до Австралии с раной на плече, ему понадобилось больше 12 часов.

Лодка пришвартовалась в австралийском городе Йеппун, штат Квинсленд. На причале рыболова ждала машина скорой. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу. Медики отмечают, что, несмотря на травму, мужчина сумел сохранить веселый настрой.

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