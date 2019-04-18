Акула напала на школьницу

Четверг, 18 Апрель 2019 Мир Мир

Акула напала на школьницу

В американском штате Флорида 10-летней девочке пришлось наложить 40 швов после нападения акулы.

Об этом сообщает информационный портал WJXT.

В пятницу, 12 апреля, Пейтон Шилдс (Peyton Shields) отмечала свой день рождения на пляже с родителями. Девочка зашла в воду по грудь и неожиданно начала дрожать и кричать от боли. Отец именинницы Стив Шилдс (Steve Shields) сначала подумал, что ее ужалила медуза. Однако затем он заметил, что вода вокруг дочери окрасилась в красный цвет.

Пейтон удалось, шатаясь, выйти из воды. Кровь хлестала из ее левой руки и ног. Девочка рассказала ужаснувшимся родителям, что акула сначала укусила ее за ноги, а затем, когда ребенок попытался прогнать рыбу рукой, повредила и кисть.

Родители наложили жгут на раны, пока скорая ехала к пляжу. Пейтон доставили в ближайшую больницу, где ей наложили швы и сделали перевязки.

На следующий день девочку уже выписали, и она смогла продолжить празднование с друзьями. Пейтон не жалуется на боль, но очень злится, что врачи запретили ей купаться.

«Мы живем во Флориде. Здесь есть аллигаторы и акулы. Но мы будем плавать в озере и купаться в океане. Это данность», — философски прокомментировал инцидент отец девочки. Он добавил, что ей повезло — из-за укуса акулы она на время стала звездой среди местных жителей.

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