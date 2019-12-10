Акула прогрызла руку ныряльщика до кости

Вторник, 10 Декабрь 2019 Мир Мир

Акула прогрызла руку ныряльщика до кости

Австралийский пловец сам добрался до больницы после нападения акулы, несмотря на раны.

Об этом сообщает Daily Mail.

57-летний житель Перта Питер О’Хэллоран (Peter O'Halloran) занимался подводным плаванием с дыхательной трубкой в районе города Эксмут, штат Западная Австралия. Хищная рыба набросилась на него, когда он был в 400 метрах от берега.

«Кто-то схватил меня за руку и хорошенько тряхнул, откусил от нее кусок приличного размера», — говорит О’Хэллоран. Отделавшись от акулы, мужчина доплыл до берега и обратился в больницу, где ему оказали первую помощь. После этого он полетел в Перт для хирургической операции.

В аэропорту Перта О’Хэллоран продемонстрировал журналистам рентгеновский снимок. «Мне сказали, что там недостает фрагмента кости, — пояснил он. — Она откусила краешек кости, прогрызла ее через все бывшее там мясо».

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