Акула прогрызла руку ныряльщика до кости

Об этом сообщает Daily Mail.

57-летний житель Перта Питер О’Хэллоран (Peter O'Halloran) занимался подводным плаванием с дыхательной трубкой в районе города Эксмут, штат Западная Австралия. Хищная рыба набросилась на него, когда он был в 400 метрах от берега.

«Кто-то схватил меня за руку и хорошенько тряхнул, откусил от нее кусок приличного размера», — говорит О’Хэллоран. Отделавшись от акулы, мужчина доплыл до берега и обратился в больницу, где ему оказали первую помощь. После этого он полетел в Перт для хирургической операции.

В аэропорту Перта О’Хэллоран продемонстрировал журналистам рентгеновский снимок. «Мне сказали, что там недостает фрагмента кости, — пояснил он. — Она откусила краешек кости, прогрызла ее через все бывшее там мясо».