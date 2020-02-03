Аль Пачино попытался пройти по красной дорожке и упал

Понедельник, 03 Февраль 2020 Мир Мир

Аль Пачино попытался пройти по красной дорожке и упал

Звезда фильмов «Крестный отец» Аль Пачино упал на красной ковровой дорожке премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Об этом сообщает Daily Express.

79-летний Пачино, номинированный на премию в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Ирландец», споткнулся на лестнице в London's Royal Albert Hall. Подруга актера, Меитал Дохен, тут же кинулась подать руку своему спутнику. Другие участники церемонии награждения также помогли ему подняться на ноги.

Отмечается, что актер не получил каких-либо травм.

Свою последнюю награду BAFTA Аль Пачино получил за фильм «Крестный отец. Часть вторая» в 1976 году.

Церемония вручения премии прошла в ночь на 3 февраля. Лучшим фильмом стала картина режиссера Сэма Мендеса «1917».

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