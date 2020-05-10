Альбом Бритни Спирс возглавил чарт iTunes

Воскресенье, 10 Май 2020 Мир Мир

Альбом Бритни Спирс возглавил чарт iTunes

Альбом американской поп-исполнительницы Бритни Спирс Glory в воскресенье, 3 мая, возглавил чарт iTunes.

Об этом певица рассказала в сториз своего Instagram, сообщает Daily Mail.

Этот альбом был издан в 2016 году.

38-летняя артистка заявила, что очень любит этот альбом и не ожидала такого. «Рада, что он вам дорог так же, как и мне. Это лучший день в жизни», — сказала она.

Альбом занял лидирующую строчку в категории поп-музыка. Он опередил альбом Мэрайи Кэри Charmbracelet (2002 год), сборник Throwback Tunes: 80s, альбом ремиксов Мадонны I Don't Search I Find и сборник NOW Thats I Call Music Vol.74.

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