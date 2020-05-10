Альбом Бритни Спирс возглавил чарт iTunes
Альбом американской поп-исполнительницы Бритни Спирс Glory в воскресенье, 3 мая, возглавил чарт iTunes.
Об этом певица рассказала в сториз своего Instagram, сообщает Daily Mail.
Этот альбом был издан в 2016 году.
38-летняя артистка заявила, что очень любит этот альбом и не ожидала такого. «Рада, что он вам дорог так же, как и мне. Это лучший день в жизни», — сказала она.
Альбом занял лидирующую строчку в категории поп-музыка. Он опередил альбом Мэрайи Кэри Charmbracelet (2002 год), сборник Throwback Tunes: 80s, альбом ремиксов Мадонны I Don't Search I Find и сборник NOW Thats I Call Music Vol.74.