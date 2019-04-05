Алексей Булдаков умер в Монголии

Пятница, 05 Апрель 2019 Мир Мир

Алексей Булдаков умер в Монголии

Народный артист России Алексей Булдаков скончался во время поездки в Монголию.

Об этом рассказала подруга артиста Татьяна Руднева.

Татьяна Руднева: «Алексей Булдаков умер в Улан-Баторе, он уехал туда отмечать день рождения лучших друзей. Это произошло сегодня в два часа ночи, он умер во сне. По предварительной информации, оторвался тромб».

В посольстве России в Монголии подтвердили, что 68-летний артист скончался от острой сердечной недостаточности. Доставить тело актера на родину планируют в четверг, пишет ntv.ru.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка в Алтайском крае. Затем семья переехала в Павлодар. Будущий актер занимался боксом и классической борьбой. В 1969 году окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова. Работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани и Караганды. В 1985–1993 — актер Театра-студии киностудии «Беларусьфильм».

Известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты». Всего он снялся более чем в 150 фильмах, а также записал несколько музыкальных альбомов. Кроме того, актер принял участие в съемках трех клипов Ларисы Долиной, в том числе на песню «Погода в доме».

Булдаков — лауреат премии «Ника». Он заслуженный артист РСФСР, а также народный артист Российской Федерации.

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