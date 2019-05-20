Ален Делон получил "Золотую пальмовую ветвь"

Церемония прошла в зале "Дебюсси" фестивального дворца, вмещающем более тысячи зрителей. Кинотеатр был полон, зрители несколько раз прерывали речь художественного руководителя фестиваля Тьерри Фремо и Делона, аплодируя стоя. На церемонии присутствовали министр культуры Франции Франк Ристер и режиссер Бертран Тавернье.

Руководство фестиваля объявило о решении вручить премию знаменитому актеру на пресс-конференции в апреле. С тех пор смотр подвергался критике со стороны организации "Женщины и Голливуд" (Women and Hollywood), а также французских феминистких движений Les Effrontées и Osez Le Feminisme.

В последние годы Ален Делон выступал в поддержку правой партии «Национальный фронт», высказывался против усыновления детей однополыми парами; кроме того, его сын Ален-Фабьен Делон обвинял отца в домашнем насилии. Наконец, припомнили актеру и его драматическую любовную историю с Роми Шнайдер, пишет euromag.ru.

Тьерри Фремо начал свою речь на церемонии награждения перечнем выдающихся режиссеров и актеров, удостоенных престижной награды. Первым он назвал Вуди Аллена и сказал, что гордится этой наградой. В речи, произнесенной об Алене Делоне, особенный акцент был сделан на том, что актер не боится быть одиночкой, не страшится оказаться не любимым и неудобным.

"Мораль – всегда относится к кому-то другому. Тем не менее, фестиваль всегда остается на стороне художника", – заключил Фремо под аплодисменты всего зала.

Ален Делон поднялся на сцену в сопровождении своей дочери Анушки Делон. Она сказала, что речь будет короткой, поскольку ей тяжело будет сдержать слезы. «Я горжусь тобой, папа», – сказала она и передала "Пальмовую ветвь" Делону.

Актер был не менее взволнован и не смог сдержать слез: "Тяжело уходить, но сейчас я уже ухожу. Я хочу вам всем сказать спасибо и до свидания!". В зале зрители кричали "нет". Последнее, что он сказал, смотря на награду: "Я восхищался Роми". После этого начался посвященный ему показ фильма "Месье Кляйн" (1976) Джозефа Лоузи.

83-трехлетний Ален Делон снялся более чем в сотне фильмов за свою карьеру. Среди самых известных фильмов с ним в главной роли – "На ярком солнце" (1960) Рене Клемана, "Рокко и его братья" (1960) и "Леопард" (1963) Лукино Висконти, "Затмение" (1962) Микеланджело Антониони, "Самурай" (1967) и "Красный круг" (1970) Жан-Пьера Мельвилля, "Бассейн" (1968) Жака Дере.

Предыдущими лауреатами почетной "Золотой пальмовой ветви" были актеры Жан-Поль Бельмондо (2011) и Жан-Пьер Лео (2016), актрисы Жанна Моро (2003), Катрин Денев (2005), Джейн Фонда (2007), а также режиссеры Клинт Иствуд (2009), Бернардо Бертолуччи (2011), Аньес Варда (2015).