Ален Делон получит «Золотую пальмовую ветвь»

Четверг, 18 Апрель 2019 Мир Мир

Ален Делон получит «Золотую пальмовую ветвь»

Почетная "Золотая пальмовая ветвь" международного Каннского кинофестиваля будет вручена в мае Алену Делону.

О награждении французского актера за его выдающуюся карьеру в кинематографе объявили в среду организаторы кинофорума.

"Мы счастливы, что Ален Делон согласился принять эту награду", - заявил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

Он назвал французского актера "живой легендой и планетарной иконой" киноискусства, сообщает ТАСС.

Делон сыграл в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), Леопард (Le Gupard,1963), Бассейн (La Piscine, 1969) и многих других.

Жюри вручит награду в дни работы 72-го Каннского кинофестиваля. Он будет проходить с 14 по 25 мая.

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