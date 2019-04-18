Ален Делон получит «Золотую пальмовую ветвь»

О награждении французского актера за его выдающуюся карьеру в кинематографе объявили в среду организаторы кинофорума.

"Мы счастливы, что Ален Делон согласился принять эту награду", - заявил генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо.

Он назвал французского актера "живой легендой и планетарной иконой" киноискусства, сообщает ТАСС.

Делон сыграл в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), Леопард (Le Gupard,1963), Бассейн (La Piscine, 1969) и многих других.

Жюри вручит награду в дни работы 72-го Каннского кинофестиваля. Он будет проходить с 14 по 25 мая.