Ален Делон попал в больницу

Вторник, 18 Июнь 2019 Мир Мир

Ален Делон попал в больницу

14 июня во Франции Ален Делон был экстрернно госпитализирован.

Актер был доставлен в больницу парижского пригорода Нейи-сюр-Сен из-за постоянных мигреней.

Как сообщил представитель Делона, волноваться не о чем – это всего лишь плановое обследование, пишет euromag.ru.

Напомним, 19-го мая Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.

Церемония прошла в зале «Дебюсси» фестивального дворца, вмещающем более тысячи зрителей. Кинотеатр был полон, зрители несколько раз прерывали речь художественного руководителя фестиваля Тьерри Фремо и Делона, аплодируя стоя. На церемонии присутствовали министр культуры Франции Франк Ристер и режиссер Бертран Тавернье.

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