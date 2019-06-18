Ален Делон попал в больницу

Актер был доставлен в больницу парижского пригорода Нейи-сюр-Сен из-за постоянных мигреней.

Как сообщил представитель Делона, волноваться не о чем – это всего лишь плановое обследование, пишет euromag.ru.

Напомним, 19-го мая Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф.

Церемония прошла в зале «Дебюсси» фестивального дворца, вмещающем более тысячи зрителей. Кинотеатр был полон, зрители несколько раз прерывали речь художественного руководителя фестиваля Тьерри Фремо и Делона, аплодируя стоя. На церемонии присутствовали министр культуры Франции Франк Ристер и режиссер Бертран Тавернье.