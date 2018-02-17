Америка определилась со сроками покорения Луны

В проекте возвращение астронавтов на Луну названо одним из «космических приоритетов» государства.

Согласно документу, Америка планирует вновь высадить человека на Луну «в середине 2020-х». Более точные сроки не указываются. Вместе с этим страна выделяет все больше средств на разработку нового оборудования, которое будет необходимо для высадки на спутнике Земли.

The New York Times отмечает, что в 2019 году финансирование НАСА увеличится на 370 миллионов долларов и составит 19,9 миллиарда долларов. При этом в последующие годы оно сократится до 19,6 миллиарда и останется неизменным до 2023 года. Издание уверено, что при таком финансировании полет астронавтов на Луну «не состоится, пока Трамп не покинет Белый дом, даже если он победит на следующих выборах».

В декабре 2017 года Трамп подписал директиву о политике в сфере космоса, предусматривающую отправку человека на Луну и Марс. Трамп заявил: «Это первый шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы - мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь - ко многим другим мирам».