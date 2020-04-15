Американцам предрекли карантинные меры до 2022 года

Среда, 15 Апрель 2020 Мир Мир

Американцам предрекли карантинные меры до 2022 года

Американцам, возможно, придется соблюдать меры социального дистанцирования, принятые для предотвращения распространения коронавируса в стране, до 2022 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения, опубликованное в журнале Science.

«Вполне возможно, что придется сохранить меры социального дистанцирования до 2022 года, если не будут значительно увеличены мощности отделений реанимации или же не станет общедоступным лечение от коронавируса или вакцина», — предрекли эксперты.

Исследователи из Гарварда приводят в пример опыт Южной Кореи и Сингапура и отмечают, что сохранение указанных мер может привести к снижению нагрузки на систему здравоохранения, а также позволит отслеживать социальные контакты и соблюдать карантин.

В научной работе также рассматриваются и негативные последствия подобного решения. С высокой вероятностью социальное дистанцирование пагубно отразится на экономике, образовании и социальной сфере.

Ученые особо подчеркивают, что даже если вирус SARS-CoV-2 будет ликвидирован, то странам все равно придется продолжить наблюдение за ним, так как повторная вспышка возможна вплоть до 2024 года.

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