Американцы подарили голландцам поддельный лунный камень

Это выяснили в Рейксмузее Амстердама, где он выставлен, сообщает Telegraph.

Кураторы Амстердамского Рейксмузея, где этот камень привлекает десятки тысяч посетителей каждый год, обнаружили, что «лунная скала» стоимостью 308 000 фунтов стерлингов является подделкой.

Ксандра ван Гелдер, которая наблюдала за расследованием, сказала, что музей продолжит хранить камень, но изменит его описание, пишет euromag.ru.

«Это хорошая история с некоторыми вопросами, которые до сих пор остаются без ответа, - сказала она. - Мы можем лишь посмеяться над этим».

Камень был передан премьер-министру Нидерландов во время глобального тура Нила Армстронга, Майкла Коллинза и Эдвина Олдрина после их лунной миссии.

После его смерти в 1988 году, камень передали музею.

В 1969-х и 1970-х годах NASA передала лунные камни более чем в 100 стран.

Посольство США в Гааге проводит расследование этого дела.

Исследователи Амстердамского Свободного Университета смогли с первого взгляда сказать, что камень вряд ли был с Луны, и этот вывод был подтвержден тестами.