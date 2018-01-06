Американцы установили рекорд неблагодарности

Суббота, 06 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американцы установили рекорд неблагодарности

Показатель возврата увеличится на 8 процентов сравнительно с 2016 годом и станет рекордным в истории National Returns Day.

Официальные представители службы доставки UPS сообщили, что в принятый в США Национальный день возврата (National Returns Day), в магазины будет возвращено до 1,4 миллиона рождественских подарков, сообщает Footwear News.

В этот раз День возврата приходится на 3 января 2018 года. Согласно местной практике, подарки вручают с чеком. В случае если презенты не понравились или не подошли, их можно вернуть и получить деньги. Показатель возврата увеличится на 8 процентов сравнительно с 2016 годом и станет рекордным в истории National Returns Day.

Как отметил коммерческий директор UPS Алан Гершенхорн, возвраты проводятся как в офлайновые универмаги, так и в интернет-магазины. В 2017 году UPS ввел специальное бесплатное приложение, облегчающее возврат для интернет-магазинов.

«Программы возврата - проявление лояльности к клиенту, и в настоящее время - неотъемлемая часть любой успешной программы интернет-торговли. Службы доставки всегда рады поддержать любые инновации в сфере торговли и помочь в возврате», - подчеркнул он.

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