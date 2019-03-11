Американец едва не лишился джекпота

Понедельник, 11 Март 2019 Мир Мир

Американец едва не лишился джекпота

Житель США едва не лишился выигрыша в 273 миллиона долларов после того, как забыл счастливый билет на кассе.

Об этом сообщает CBS New York.

Майк Вейрски (Mike Weirsky) из американского штата Нью-Джерси на протяжении года находился в поисках работы. Он тратил около 20 долларов (1322 рубля) в неделю на покупку лотерейных билетов, однако спустя какое-то время прекратил игру из-за финансовых трудностей, пишет CBS News.

За две недели до выигрыша Вейрски снова принялся играть в лотерею. Он приобрел несколько билетов и отложил их на кассе в сторону, чтобы убрать кошелек. Затем американец отвлекся на телефон и вышел из магазина с пустыми руками. Только на следующий день он вспомнил о билетах и вернулся за ними.

Как оказалось, один из покупателей заметил, что Вейрски оставил свои билеты на кассе, и отдал их продавцу. Сотрудник магазина сохранил их до возвращения забывчивого покупателя. Он пришел за забытыми билетами, отнес их домой и спрятал в укромном месте.

Спустя два дня 54-летний американец проверил результаты розыгрыша Mega Millions и обнаружил, что сорвал куш. «Я не мог поверить в свою удачу после всех этих лет игры, — признался он. — [Выигрыш] изменит всю мою жизнь, поскольку я был безработным». Вейрски отметил, что первым делом планирует приобрести два автомобиля для себя и матери, а также выразил желание найти незнакомца, чтобы лично его отблагодарить.

В феврале сообщалось, что в американском штате Мичиган не смогли найти победителя лотереи Mega Millions, который выиграл миллион долларов (66 миллионов рублей). Он так и не явился в штаб-квартиру лотереи.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья