Американец нашел сундук с сокровищами на миллион долларов

Среда, 10 Июнь 2020 Мир

Американец нашел сундук с сокровищами на миллион долларов

После десятилетних поисков сокровищ в горах США кладоискатель нашел сундук с драгоценностями более чем на миллион долларов.

«Сотни тысячи людей все это время тщетно пытались отыскать сундук. Многие бросали свою работу, чтобы посвятить себя поискам, другие исчерпали все свои сбережения в поисках клада», - сообщает CBS News.
В поисках сокровищ, как минимум, четыре человека погибли. В 2017 году в северной части Нью-Мексико полицейские нашли тело пастора из Колорадо, который пропал во время поиска сокровищ.
Клад в горах спрятал десять лет назад американский коллекционер Форрест Фенн из Санта-Фе, опубликовав лишь стихотворение с подсказками, как можно найти драгоценный сундук. Фенн пояснил, что спрятал сундук в горах, чтобы привлечь в регион туристов, соблазнив их на старомодное приключение в поисках сокровищ. Помимо золота, в сундуке были спрятаны также фигурки доколумбовых животных, доисторические «зеркала» из кованого золота, древние китайские лица, вырезанные из нефрита, старинные украшения с рубинами и изумрудами. За время приключений Фенн несколько раз перепрятывал сундук, добавляя новые подсказки.

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