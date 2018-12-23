Американец попал под обстрел охотника за снежным человеком

Инцидент произошел в воскресенье, 16 декабря. Неизвестный мужчина вышел из черного Ford F-150 и обстрелял 27-летнего американца, пока тот тренировался за городом. Одна пуля прошла слева в метре от него, другая просвистела в нескольких сантиметрах справа. Мужчина спрятался за деревья, но обстрел продолжался. Когда выстрелы на время прекратились, он вышел из леса и прицелился в обидчика.

«Я подумал, что вы снежный человек. Я не тренируюсь в стрельбе, но если я вижу что-то похожее на снежного человека, то просто стреляю в него», — объяснил ошарашенному мужчине водитель Ford. Охотник за чудовищем посоветовал американцу носить оранжевое, чтобы в будущем не возникало подобных ситуаций.

Попавший под обстрел рассказал полиции об инциденте лишь на следующий день и не смог точно описать водителя, что вызвало сомнения в достоверности его истории у стражей порядка. К тому же, мужчина попросил не выдвигать обвинений против стрелка. Тем не менее, вскоре полицейским поступила еще одна жалоба на охотника за снежным человеком.

«Мы ищем этого человека. Он представляет серьезную опасность, если правда считает, что нормально стрелять по всем, кого он считает снежным человеком», — отметил шериф округа Лео Даттон (Leo Dutton).

В США около 16 процентов людей верят в существование снежного человека, которого еще называют бигфутом или сасквочем.