Американец прыгнул с парашютом в 97 лет

Четверг, 06 Июнь 2019 Мир Мир

Американец прыгнул с парашютом в 97 лет

Американский ветеран Том Райс совершил прыжок с парашютом в возрасте 97 лет.

Прыжок был посвящен памяти участников операции «Оверлорд» — высадке войск союзников в Нормандии во время Второй Мировой войны. Сам Райс также был ее участником. Он высадился там же, где и 75 лет назад, во французском городе Карантан.

Вместе с Райсом с парашютом прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран, добавляет People. «Я хочу вернуться и сделать это снова!» — поделился ветеран после прыжка.

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции, в Нормандии, 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе.

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