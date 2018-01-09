Американец с 300 гостями разгромил снятый в аренду особняк

Как сообщает ABC13, мужчина арендовал жилье и устроил там вечеринку на несколько сотен человек, несмотря на запрет владельца дома.

Дом, о котором идет речь, находится в деревне Гранд Вью-он-Гудзон. Арендатор нарушил запрет хозяина и устроил вечеринку на Новый год, в дом приехали почти 300 гостей. Из-за шума соседи вызвали полицию. На следующее утро владелец дома обнаружил, что жилье практически разгромлено: стеклянный элемент на лестнице был разбит, джакузи протекала, камин сломан, а ванна потрескалась. Размер причиненного ущерба он оценил в 100 тысяч долларов.

Представители Airbnb отреагировали на ситуацию, они заявили, что осуждают действия арендатора и занесли его в черный список. Кроме того, в компании готовы компенсировать убытки.