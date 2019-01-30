Американец убил семью из-за запрета общаться с порноактрисой

Среда, 30 Январь 2019 Мир Мир

Американец убил семью из-за запрета общаться с порноактрисой

Жителя американского штата Флорида подозревают в убийстве родственников, требовавших отказаться от переписки с порноактрисой из Болгарии.

25 января полиция обнаружила тела 59-летнего Чеда Амато, его жены Маргарет и их 31-летнего сына Коди. Все трое были расстреляны из пистолета в сельском доме, где они жили. На следующий день был задержан младший сын Чеда и Маргарет, 29-летний Грант Амато (Grant Amato). Его подозревают в убийстве родителей и старшего брата.

До 2018 года Грант учился на анестезиолога и подрабатывал медбратом. В конце июня в двух помещениях больницы, за которые он отвечал, нашли восемь пустых ампул пропофола — снотворного средства, применяемого для наркоза при хирургических операциях. Расследование подтвердило, что Грант брал их из больничных запасов. После этого его выгнали из учебного заведения и уволили. Оставшись без заработка, он переехал к родителям.

Свободное время мужчина проводил на сайтах с платными эротическими видеочатами. Он был одержим общением с болгарской порноактрисой и тратил на нее все деньги. Чтобы платить, Грант украл у родителей 150 тысяч долларов, заложил их дом за 65 тысяч долларов и продал оружие брата. В течение трех месяцев он израсходовал на разговоры с женщиной из Болгарии более 200 тысяч долларов.

В декабре 2018 года родители потребовали, чтобы Грант лег в реабилитационный центр для страдающих порнозависимостью. Он согласился, но отказался пройти полный курс лечения и выписался оттуда всего через несколько недель. После возвращения домой отец взял с него обещание отказаться от контактов с порноактрисой. Несмотря на это, Грант продолжил переписываться с ней через Twitter.

Ему не удалось долго это скрывать. 24 января родители и брат обвинили его в нарушении слова и потребовали, чтобы он покинул их дом и нашел себе другое место жительства. Грант утверждает, что после конфликта с ними он уехал в гостиницу в городе Орландо, где его и нашли в воскресенье. В полиции полагают, что ссора закончилась расстрелом родственников.

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