Американец впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку

Четверг, 27 Декабрь 2018 Мир Мир

Американец впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку

Американский спортсмен-экстремал совершил первое в истории одиночное путешествие по Антарктиде.

33-летний Колин О'Брэди (Colin O’Brady) из Портленда начал опасную экспедицию 3 ноября. В среду, 26 декабря, американец завершил свое путешествие — без посторонней помощи пересек полярный континент за 54 дня. Друзья, семья и поклонники отслеживали путь путешественника длиной в 1,5 тысячи километров через интернет. «У меня получилось!» — сказал О'Брэди по телефону во время разговора с семьей.

«И пусть последние 32 часа оказались самыми сложными в моей жизни, они, по правде говоря, принесли мне лучшие моменты, которые я когда-либо испытывал», — написал путешественник в Instagram, сообщив, что почти за сутки преодолел последние 129 километров без остановок.

В это же время в гонке принимал участие товарищ О'Брэди — капитан британской армии 49-летний Льюис Радд. Ранее другие экстремалы также пересекали Антарктиду, однако им оказывали необходимую помощь.

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