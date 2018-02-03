Американец выиграл миллион долларов и умер

Суббота, 03 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американец выиграл миллион долларов и умер

Американец, выигравший в лотерею миллион долларов, скончался через три недели после получения денег.

В начале декабря 51-летний плотник Дональд Савостано (Donald Savastano) из города Сидней, штат Нью-Йорк, купил праздничный лотерейный билет, стоивший десять долларов. Стерев защитный слой, он обнаружил, что выиграл миллион долларов.

Согласно правилам лотереи, выигрыш выплачивается по частям в течение нескольких лет. Чтобы ускорить процесс, победитель может отказаться от части суммы и получить остаток сразу. Савостано выбрал именно этот вариант, и 4 января устроители лотереи вручили ему чек на 661,8 тысячи долларов.

После выигрыша плотник рассказал журналистам, что ничего не скопил на старость. «Эти деньги помогут мне с этим, - сказал он. - Я не строю экстравагантных планов. Куплю новый пикап, расплачусь с долгами и сделаю вложения в будущее».

Через несколько дней у Савостано обнаружили рак в поздней стадии. 26 января он скончался.

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