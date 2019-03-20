Американец за несколько минут сорвал в казино джекпот

Среда, 20 Март 2019 Мир Мир

Американец за несколько минут сорвал в казино джекпот

Житель американского штата Гавайи сорвал крупный куш за несколько минут игры в казино Лас-Вегаса.

Об этом сообщает информационный портал UPI.

По данным казино-отеля The Plaza Hotel & Casino, неизвестный турист подошел к одному из игровых автоматов и менее чем за пять минут стал обладателем выигрыша в миллион долларов (около 64 миллионов рублей).

«День святого Патрика выдался на славу, и удача ирландцев оказалась на стороне гостя с Гавайских островов, у которого выпал джекпот в миллион долларов в игре Monopoly Millionaire», — объявили представители казино на официальной странице в Facebook.

В начале марта в американском штате Южная Каролина объявился обладатель самого большого джекпота в истории США, выигранного одним человеком. Шансы выиграть джекпот составляли 1 к 302,5 миллиона, или 0,00000033 процента. Счастливчик должен был угадать пять номеров от 1 до 70 и один — от 1 до 25.

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