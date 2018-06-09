Американец захотел разменять деньги и сорвал миллионный куш

Суббота, 09 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американец захотел разменять деньги и сорвал миллионный куш

Американец случайно купил лотерейный билет, чтобы разменять крупную банкноту, и сорвал миллионный джекпот.

Уильям Уильямс (William Williams) из неблагополучного района Нью-Йорка Бронкс собирался приобрести духи своей девушке Мишель Консепсьен (Michelle Concepcion), но у продавца не оказалось сдачи с купюры в 100 долларов. Тогда он решил купить в автомате лотерейный билет за 20 долларов, чтобы разменять банкноту.

«Я выбрал именно билет лотереи $5Million Fortune, потому что как-то раз я выиграл в ней 700 долларов», - объяснил мужчина. Уильямс стер защитный слой на билете и не поверил своим глазам. «Когда я понял, что сорвал куш, я выбежал из магазина и сразу же обрадовал Мишель», - признался он.

Пара планирует потратить деньги на помощь родственникам, а также открыть собственный мотосалон.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Сборная Португалии разгромила Алжир в товарищеском матче

      Сборная Португалии по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Алжира в рамках контрольного матча.

      Подробнее

    • Португалия: штрафы - отменяются

      Хорошая новость для тех, кто по каким-либо причинам не сдал IRS в отведенный срок (до 1 июня включительно).

      Подробнее

    • Конте отказался возглавить «Реал»

      Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте отказался возглавить мадридский «Реал».

      Подробнее

    • Испания: новинка от Estrella Galicia

      Пивоваренная компания Estrella Galicia, которая в последние годы ведет в Испании широкомасштабную рекламную кампанию, представила свое новое изобретение.

      Подробнее

    • Италия: ЧМ-2018

      Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Матч Россия - Саудовская Аравия.

      Подробнее

    • В Италии остановили строительство азербайджанского газопровода

      Новое правительство Италии пересмотрит проект строительства составной части «Южного газового коридора» - Трансадриатического трубопровода (ТАР).

      Подробнее

    • Женщина устала прятать тело и решила шить купальники

      Плюс-сайз модель американского издания Sports Illustrated Хантер Макгреди представила собственную линию пляжной одежды.

      Подробнее

    • Назван новый способ продлить жизнь

      Ученые Сиднейского университета (Австралия) пришли к выводу, что быстрая ходьба более эффективно продлевает жизнь, чем медленные прогулки.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе