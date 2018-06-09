Американец захотел разменять деньги и сорвал миллионный куш

Уильям Уильямс (William Williams) из неблагополучного района Нью-Йорка Бронкс собирался приобрести духи своей девушке Мишель Консепсьен (Michelle Concepcion), но у продавца не оказалось сдачи с купюры в 100 долларов. Тогда он решил купить в автомате лотерейный билет за 20 долларов, чтобы разменять банкноту.

«Я выбрал именно билет лотереи $5Million Fortune, потому что как-то раз я выиграл в ней 700 долларов», - объяснил мужчина. Уильямс стер защитный слой на билете и не поверил своим глазам. «Когда я понял, что сорвал куш, я выбежал из магазина и сразу же обрадовал Мишель», - признался он.

Пара планирует потратить деньги на помощь родственникам, а также открыть собственный мотосалон.