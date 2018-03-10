Американка полгода боялась выигрышного лотерейного билета

Суббота, 10 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Американка полгода боялась выигрышного лотерейного билета

Американка обналичила свой выигрыш в три миллиона долларов за день до истечения срока действия лотерейного билета.

Ина Фернандес (Ina H. Fernandez) из штата Вирджиния купила билет еще в сентябре, однако совсем забыла о нем и носила его в сумочке. Женщина призналась, что в конце осени все же проверила его, но, когда узнала, что он выигрышный, решила ничего не делать и не говорить об этом даже супругу.

Кроме того, американка доплатила один доллар за открытие дополнительного шара Megaplier, который увеличивает выигрыш в два, три или четыре раза. Ей выпал номер три, что увеличило ее выигрыш с одного до трех миллионов долларов.

В итоге Фернандес решилась получить выигрыш только 1 марта, накануне истечения срока давности розыгрыша. Женщина призналась, что ей нужно было время, чтобы «все обдумать и позаботиться о финансах», однако она не уточнила, каким образом.

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