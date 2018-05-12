Американка поставила на скачки 18 долларов и выиграла миллион

Выигрыш превысил ставку больше, чем в 65 тысяч раз.

Жительница Техаса, пожелавшая остаться неизвестной, поставила 18 долларов (1126 рублей) на победу пяти лошадей в забегах Кентукки Дерби и сумела угадать всех победителей. Ее выигрыш составил 1,2 миллиона долларов (около 75 миллионов рублей). Представительница ипподрома Рэйчел Багнетто (Rachel Bagnetto) назвала сумму беспрецедентной: «Поставить так мало и выиграть миллион - это неслыханно. У нас такое впервые».

Серия побед американки началась с субботнего забега, в котором первой к финишу пришла лошадь Лимузин Либераль (Limousine Liberal). Затем выиграл конь Разбойник (Maraud), ставки на победу которого были восемь к одному. После чего лидером забега стала Смешная Утка (Funny Duck), коэффициент на победу которой был всего 39 к одному. В четвертом забеге женщина сумела угадать, что Йошида (Yoshida) обгонит фаворита гонки - коня по кличке Пляжный Патруль (Beach Patrol). Наконец, в финальном дерби победила фаворитка Джастифай (Justify), на выигрыш которой и ставила американка.

Кентукки Дерби - одна из главных скачек страны, входит в одну из трех скачек американской «Тройной Короны». Несмотря на масштаб мероприятия, призовой фонд является не самым высоким.