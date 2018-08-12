Американка приняла знаменитого музыканта за бомжа

Об этом сообщает Associated Press.

Американка Рут Рид (Ruth Reed) рассказала, что встретила «нуждающегося» в городе Кэмден, штат Нью-Джерси. Мужчина стоял перед ней в очереди, и ему не хватало нескольких долларов для оплаты покупок. Женщина вызвалась помочь.

Мужчина поблагодарил ее и назвался Китом. Американка заметила, что он похож на известного музыканта Кита Урбана, и оказалась права. «И тут я поняла, какой же идиоткой я выглядела», — отметила Рид.

При этом она все равно обратилась к охраннику певца с просьбой подтвердить личность его подопечного.