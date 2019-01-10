Американка родила дочь от донора спермы и спустя годы полюбила его

Как сообщает информационный портал ABC, мужчина был донором спермы.

Аарон Лонг (Aaron Long) сдавал сперму за деньги в 1990-х годах. В 2005 году Шэйр, состоявшая тогда в браке с женщиной, использовала его биоматериал, чтобы забеременеть. Женщина призналась, что ей с первого взгляда понравилась анкета Лонга. У нее родилась дочь Элис.

Два года назад Шэйр рассталась с супругой. Примерно в то же время Элис заинтересовалась личностью отца, нашла его через интернет и начала общаться с ним. Вскоре к общению присоединилась Шэйр. Через некоторое время она решила встретиться с Лонгом.

«Когда мы увидели друг друга вживую, мы поняли, что нравимся друг другу так сильно, что это уже нельзя было отрицать», — рассказала Шэйр. Спустя год Лонг стал жить вместе с ней и дочерью.

По расчетам Лонга, он мог стать отцом максимум 67 детям, однако он не может сказать точно. «У меня ощущение, что я герой научно-фантастического романа», — признался мужчина.