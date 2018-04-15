Американка выбросила лотерейный билет с выигрышем

Мужчина утверждает, что лотерейный билет был его подарком жене на день рождения. Она стерла защитный слой, решила, что ничего не выиграла, и выкинула его.

Ее супруг не поверил, что деньги потрачены впустую, нашел выброшенный билет и проверил его в лотерейной машине. Оказалось, что жена выиграла два миллиона долларов. «Мы не считаем себя удачливыми людьми, так что это стало приятным сюрпризом», - говорит мужчина.

Согласно правилам лотереи, выигрыш выплачивается по частям в течение нескольких лет, однако при отказе от части суммы остаток можно забрать сразу. Семья предпочла второй вариант и получила 1,3 миллиона долларов.

В марте сообщалось, что сотрудники автозаправки в американском штате Канзас нашли потерянный лотерейный билет на миллион долларов и вернули его владельцу.