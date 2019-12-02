Американке вернули потерянное почти 30 лет назад обручальное кольцо

Понедельник, 02 Декабрь 2019 Мир Мир

Американке вернули потерянное почти 30 лет назад обручальное кольцо

Жительнице американского города Портленд Мелисс Де Ла Мар вернули ее обручальное кольцо, которое она потеряла в 1992 году, сообщает агентство UPI.

По данным издания, через несколько месяцев после свадьбы женщина отправилась с мужем на горнолыжный курорт в центральной части штата Орегон. Во время этого путешествия Де Ла Мар потеряла свое обручальное кольцо.

Отмечается, что это кольцо раньше принадлежало матери супруга Де Ла Мар и представляло особую ценность. «Мы потеряли что-то, что имело значение для семьи не с материальной точки зрения», — рассказал мужчина.

Спустя почти 30 лет украшение попало к ювелиру Хизер Лэнгли, проживающей в штате Алабама. Кольцо принес один из клиентов, который нашел его в начале 1990-х на том самом горнолыжном курорте в Орегоне. Лэнгли удалось разыскать Де Ла Мар благодаря гравировке.

Так, она отправилась в Портленд, чтобы лично вручить кольцо бывшей владелице. Как отметила Де Ла Мар, кольцо стало лучше сидеть на ее пальце, а с Лэнгли их теперь связывают дружеские отношения.

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